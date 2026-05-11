Нетаньяху выступил за отказ Израиля от ежегодной финансовой помощи от США Израильский премьер считает, что страна больше не нуждается в таком объеме поддержки

Израиль хочет свести к нулю ежегодную финансовую помощь США в размере 3,8 млрд долларов и «составляющую военного сотрудничества».

Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в интервью ведущей программы «60 минут» на канале CBS.

Израильский премьер пояснил, что страна больше не нуждается в таком объеме поддержки, поскольку обладает высокотехнологичной экономикой гигантского масштаба. «Я считаю, что теперь пришло время — в рамках согласованного графика — завершить программу американской военной помощи и перейти от отношений помощи к полноценному партнерству», — сказал он.

В том же интервью Нетаньяху затронул ситуацию вокруг Ирана. По его утверждению, в результате совместных атак США и Израиля Иран в настоящее время находится «в наиболее уязвимом состоянии за всю историю». Были уничтожены многочисленные объекты иранской инфраструктуры, задействованные в производстве вооружений и поддержании экономики, отметил он.

Нетаньяху также заявил, что нынешнее правительство Ирана, с его точки зрения, уступает по силе предыдущим администрациям. Он отметил, что Израиль совместно с США продолжает политику давления на Иран, в частности за счет морской блокады Ормузского пролива.

Отвечая на вопрос о возможной поддержке Тегерана со стороны Пекина, Нетаньяху сказал, что Китай предоставил определенный объем поддержки и некоторые компоненты для производства ракет. «Мне это не понравилось. Однако большего я сказать не могу», - отметил он.

Говоря о действиях Израиля в Ливане, премьер-министр привел данные о вооружении «Хезболлы». По его словам, до начала боевых действий движение располагало 150 тыс. ракет, около 90% из которых, как утверждает израильская сторона, были уничтожены. Нетаньяху подчеркнул, что «борьба с «Хезболлой» будет продолжаться вне зависимости от переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Отдельно израильский премьер высказался о снижении уровня поддержки Израиля в американском обществе. Он отверг связь этого явления с политикой своего правительства, возложив ответственность на другие государства.

«Вот что произошло. Некоторые страны с помощью подставных адресов и ферм ботов манипулировали социальными сетями, чтобы подорвать симпатию американского народа к Израилю и разрушить американо-израильский союз, поскольку считают это в своих интересах», - заявил Нетаньяху.

Свою позицию относительно отказа от помощи Нетаньяху обосновал экономическими успехами Израиля. «Наша экономика переживает бум. После трех лет войны наша валюта сильнее, чем когда-либо за последние 50 лет, а возможно, и за более долгий срок», — сказал он.​​​​​​​