Нетаньяху выразил обеспокоенность заявлением Трампа о возможной отмене санкций CAATSA против Турции «Турция не является образцовым союзником Соединенных Штатов», - считает премьер-министр Израиля

Возможная отмена санкций CAATSA в отношении Турции и поставка американских истребителей F-35 этой стране «нарушат баланс сил на Ближнем Востоке». С таким утверждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу CNN.

Нетаньяху признал, что в преддверии 36-го саммита глав государств и правительств НАТО несколько раз обсуждал с президентом США Дональдом Трампом вопрос недопущения возвращения Турции в программу F-35.



Ранее Трамп, выступая в Анкаре вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил от нежелании «вводить санкции против друзей», а также сообщил о намерении рассмотреть вопрос отмены санкций CAATSA и возможной передачи Турции истребителей F-35, что, в свою очередь, вызывало недовольство Нетаньяху.

«Турция не является образцовым союзником Соединенных Штатов», - сказал он.

Комментируя слова президента США о дружеских отношениях с президентом Эрдоганом, Нетаньяху заявил: «Все понимают, что личная дружба президента Трампа с президентом Эрдоганом не делает Турцию дружественной страной для США».

Премьер Израиля также выразил несогласие с возможной поставкой США истребителей F-35 в Турцию, утверждая, что такой шаг «нарушит баланс сил на Ближнем Востоке». «Будь я на месте Трампа, я бы не давал Турции F-35», — сказал Нетаньяху.

При этом он отметил, что, несмотря на отдельные разногласия с Трампом по иранской проблематике, «по ключевым вопросам они всегда были едины».

«Пока еще слишком рано говорить о том, что произойдет с Ираном», — отметил он.

- Нетаньяху оправдал насилие израильских незаконных поселенцев на Западном берегу

Говоря о нападениях и рейдах израильских поселенцев, незаконно захватывающих палестинские земли на оккупированном Западном берегу реки Иордан, Нетаньяху заявил, что ответственность за эти инциденты якобы несут лишь «около 150 молодых людей».

Премьер утверждает, что нападениям со стороны палестинцев подвергаются «законопослушные израильские поселенченские общины».

«Речь не идет о законопослушном, образцовом сообществе поселенцев, представители которого становятся жертвами убийств со стороны палестинцев. Это около 150 подростков и молодых людей, прибывших на Западный берег», — сказал премьер, добавив, что Израиль принимает меры в отношении виновных.