В рамках поездки он также примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма

Нетаньяху во вторник посетит США для встречи с Трампом В рамках поездки он также примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 июля, во вторник, встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.

В заявлении канцелярии премьер-министра Израиля говорится, что Нетаньяху отправится в Вашингтон в понедельник с официальным визитом.

В рамках поездки он также примет участие в похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма, после чего проведет встречу с Трампом в Белом доме.

Ранее израильские СМИ писали, что команда вице-президента США Джей Ди Вэнса пыталась помешать встрече двух лидеров.

Предполагалось, что целью этих попыток было не допустить давления Нетаньяху на Трампа с целью занять более жесткую позицию в отношении Ирана.