Нетаньяху вновь попросил изменить время заседания по делу о коррупции Соответствующий запрос был мотивирован необходимостью участия в совещании по вопросам безопасности

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, проходящий по делу о коррупции, вновь обратился с просьбой изменить время начала сегодняшнего судебного заседания и сократить его продолжительность, сославшись на «политические вопросы и совещание по безопасности».

Как сообщает портал Ynet, связанный с изданием «Yedioth Ahronoth», адвокат премьера Амит Хадад попросил перенести начало дачи показаний по «делу 1000» с 13:30 на 16:00, а завершить заседание в 18:00.

Отмечается, что соответствующий запрос был мотивирован необходимостью участия в совещаниях по вопросам безопасности.

Ранее, 29 апреля, адвокат Нетаньяху уже обращался с подобной просьбой.

Газета «Yedioth Ahronoth» накануне сообщала, что Нетаньяху ходатайствовал об освобождении от дачи показаний на заседании 5 мая. Однако Иерусалимский окружной суд постановил провести слушание с 13:30 до 17:00.

Нетаньяху проходит по делу о коррупции



Премьер-министр Израиля Нетаньяху проходит обвиняемым по трем делам — «1000», «2000» и «4000», в рамках которых ему вменяются взяточничество, мошенничество и злоупотребление должностными полномочиями.

В ноябре 2025 года американский лидер Дональд Трамп направил письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу с призывом помиловать Нетаньяху.

Нетаньяху, вопреки прежним заявлениям о том, что он не будет добиваться помилования, в конце ноября 2025 года обратился к Герцогу с соответствующей просьбой в рамках продолжающихся уже около шести лет судебных разбирательств.