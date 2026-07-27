Самолет с Нетаньяху на борту, направляющийся в Вашингтон следует по маршруту, схожему с тем, который он пролетел над Средиземным морем и Европой 28 декабря и 10 февраля

Несмотря на постановление МУС об аресте, самолет Нетаньяху снова пролетел через воздушное пространство Европы Самолет с Нетаньяху на борту, направляющийся в Вашингтон следует по маршруту, схожему с тем, который он пролетел над Средиземным морем и Европой 28 декабря и 10 февраля

Самолет, на борту которого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направлялся в США, несмотря на выданный в его отношении ордер на арест, в очередной раз пролетел через воздушное пространство Греции, Италии и Франции — стран, являющихся участниками Международного уголовного суда (МУС).



Согласно данным сайта Flight Radar, самолет Нетаньяху, вылетевший из Израиля в полдень, вновь пролетел через воздушное пространство европейских стран, являющихся участниками МУС.



Самолет с Нетаньяху на борту, направляющийся в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, следует по маршруту, схожему с тем, который он пролетел над Средиземным морем и Европой 28 декабря и 10 февраля.



Как и во время предыдущего визита в США, самолет Нетаньяху, несмотря на решение МУС об аресте премьер-министра Израиля, пролетел через воздушное пространство Греции, Италии и Франции — стран, являющихся участниками Римского статута.

Во время своих предыдущих визитов Нетаньяху, опасаясь ареста, избегал влетать в воздушное пространство многих стран; однако в сентябре 2025 года, направляясь в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН, он воспользовался воздушным пространством Греции и Италии, но не влетел в воздушное пространство Франции.



21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта в связи с военными преступлениями и преступлениями против человечности, совершенными в секторе Газа.