Тяжело раненого стрелка доставили в ближайшую больницу, где он позже скончался

Неизвестный открыл стрельбу у контрольно-пропускного пункта Белого дома Тяжело раненого стрелка доставили в ближайшую больницу, где он позже скончался

Неизвестный подошел к контрольно-пропускному пункту у Белого дома и открыл стрельбу, сообщила Секретная служба США.

Подозреваемый подошел к углу 17-й улицы и Пенсильвания-авеню, достал из сумки оружие и начал стрелять, после чего сотрудники Секретной службы открыли огонь на поражение. Тяжело раненого стрелка доставили в ближайшую больницу, где он позже скончался.

Tarayıcınız video oynatmayı desteklemiyor.

Также сообщается, что легкое ранение во время стрельбы получил прохожий, его состояние оценивается как хорошее. В Секретной службе подчеркнули, что никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал.

Выстрелы, раздавшиеся в районе Белого дома накануне вечером, попали в прямые эфиры некоторых журналистов, работавших внутри резиденции. Секретная служба оперативно собрала всех представителей СМИ, находившихся на территории комплекса, в брифинговой комнате и существенно усилила меры безопасности вокруг Белого дома.

Тем временем директор ФБР Кэш Патель заявил, что агенты находятся на месте происшествия, ведется работа с Секретной службой.

Сообщается, что в момент, когда были слышны выстрелы, президент США Дональд Трамп также находился в Белом доме.