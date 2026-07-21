Незаконные поселенцы захватывают источники воды на Западном берегу

Halime Afra Aksoy, Abdulrahman Yusupov
21 Июля 2026•Обновить: 21 Июля 2026
Группа незаконных еврейских поселенцев захватила колодец с водой в районе Хилле-Хумс на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает официальное палестинское агентство WAFA.
Как рассказал агентству палестинский активист Усама Мухамар, вода была перенаправлена воду к недавно созданным на палестинских землях незаконным поселениям.
Мухамар назвал произошедшее частью политики Израиля по расширению контроля над палестинскими территориями.
Согласно сообщению, одновременно израильские военные задержали семерых палестинцев в ходе рейдов в различных частях региона.
С октября 2023 года, после начала израильской военной операции в секторе Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме участились рейды, задержания и нападения на палестинцев.
По официальным палестинским данным, с 8 октября 2023 года в результате действий израильской армии и нападений израильских поселенцев, захватывающих палестинские земли, на Западном берегу погиб 1181 палестинец, около 13тыс. получили ранения, еще 24 тыс. были задержаны.
Отмечается, что среди задержанных свыше 700 женщин.