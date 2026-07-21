На этот раз группа израильтян захватила колодец с водой в районе Хилле-Хумс

Незаконные поселенцы захватывают источники воды на Западном берегу На этот раз группа израильтян захватила колодец с водой в районе Хилле-Хумс

Группа незаконных еврейских поселенцев захватила колодец с водой в районе Хилле-Хумс на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает официальное палестинское агентство WAFA.

Как рассказал агентству палестинский активист Усама Мухамар, вода была перенаправлена воду к недавно созданным на палестинских землях незаконным поселениям.

Мухамар назвал произошедшее частью политики Израиля по расширению контроля над палестинскими территориями.

Согласно сообщению, одновременно израильские военные задержали семерых палестинцев в ходе рейдов в различных частях региона.

С октября 2023 года, после начала израильской военной операции в секторе Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме участились рейды, задержания и нападения на палестинцев.

По официальным палестинским данным, с 8 октября 2023 года в результате действий израильской армии и нападений израильских поселенцев, захватывающих палестинские земли, на Западном берегу погиб 1181 палестинец, около 13тыс. получили ранения, еще 24 тыс. были задержаны.

Отмечается, что среди задержанных свыше 700 женщин.