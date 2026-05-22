Незаконные израильские поселенцы совершили набег на мечеть «Аль-Аксу» и избили двух охранников

Said Amori, Ali Semerci, Olga Keskin
22 Май 2026•Обновить: 22 Май 2026
Израильтяне, незаконно захватившие палестинские земли, совершили набег на мечеть «Аль-Аксу» в оккупированном Восточном Иерусалиме и избили двух охранников. Об этом говорится в сообщении администрации губернатора Иерусалима, связанной с Палестиной.
Согласно сообщению, девять израильтян, несших «хлеб для жертвоприношения согласно еврейским верованиям», после нападения на охранников мечети «Аль-Акса» силой проникли на территорию исламской святыни.
В сообщении отмечается, что израильтяне продвинулись до двора Купола Скалы, что является «первым случаем с момента оккупации Иерусалима в 1967 году и опасным прецедентом».
Рейд был совершен на фоне интенсивных провокаций со стороны экстремистских «храмовых групп» в связи с иудейским праздником Шавуот, - говорится в сообщении. По оценке палестинской стороны, данный инцидент является частью попыток создать новую фактическую реальность внутри мечети «Аль-Акса».
Между тем в Управлении исламских вакуфов Иерусалима сообщили, что израильтяне проникли в мечеть «Аль-Акса» через ворота Баб аль-Гаваниме (Бани Ганим), напали на двух охранников, а затем добрались до двора Купола Скалы, неся «хлеб, предназначенный для жертвоприношения».
В Управлении назвали произошедшее опасной эскалацией и попыткой навязать религиозные ритуалы на территории мечети «Аль-Акса».
В последнее время участились рейды израильтян, незаконно захвативших палестинские земли, на мечеть «Аль-Акса» под охраной полиции.
Палестинцы отмечают, что Израиль, усиливая нарушения в отношении Восточного Иерусалима, находящегося под оккупацией, и в частности, мечети «Аль-Акса», ставит под удар историческую и исламскую идентичность города.