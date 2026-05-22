Незаконные израильские поселенцы совершили набег на мечеть «Аль-Аксу» и избили двух охранников В Управлении исламских вакуфов Иерусалима назвали произошедшее опасной эскалацией и попыткой навязать религиозные ритуалы на территории мечети «Аль-Акса»

Израильтяне, незаконно захватившие палестинские земли, совершили набег на мечеть «Аль-Аксу» в оккупированном Восточном Иерусалиме и избили двух охранников. Об этом говорится в сообщении администрации губернатора Иерусалима, связанной с Палестиной.

Согласно сообщению, девять израильтян, несших «хлеб для жертвоприношения согласно еврейским верованиям», после нападения на охранников мечети «Аль-Акса» силой проникли на территорию исламской святыни.

В сообщении отмечается, что израильтяне продвинулись до двора Купола Скалы, что является «первым случаем с момента оккупации Иерусалима в 1967 году и опасным прецедентом».

Рейд был совершен на фоне интенсивных провокаций со стороны экстремистских «храмовых групп» в связи с иудейским праздником Шавуот, - говорится в сообщении. По оценке палестинской стороны, данный инцидент является частью попыток создать новую фактическую реальность внутри мечети «Аль-Акса».

Между тем в Управлении исламских вакуфов Иерусалима сообщили, что израильтяне проникли в мечеть «Аль-Акса» через ворота Баб аль-Гаваниме (Бани Ганим), напали на двух охранников, а затем добрались до двора Купола Скалы, неся «хлеб, предназначенный для жертвоприношения».

В последнее время участились рейды израильтян, незаконно захвативших палестинские земли, на мечеть «Аль-Акса» под охраной полиции.

Палестинцы отмечают, что Израиль, усиливая нарушения в отношении Восточного Иерусалима, находящегося под оккупацией, и в частности, мечети «Аль-Акса», ставит под удар историческую и исламскую идентичность города.