Незаконные израильские поселенцы похитили овец и автомобили палестинцев на Западном берегу Незаконные израильские поселенцы в сопровождении израильских военных совершили рейд в окрестностях населенного пункта Синджиль к северу от Рамаллы

Израильтяне, захватывающие палестинские земли, под охраной израильской армии похитили овец и транспортные средства, принадлежащие палестинцам, на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

Как сообщили очевидцы, незаконные израильские поселенцы в сопровождении израильских военных совершили рейд в окрестностях населенного пункта Синджиль к северу от Рамаллы.

Израильские военные обеспечивали охрану израильтянам, которые похищали принадлежащих палестинцам овец, тракторы и автомобили.

Когда палестинцы предприняли попытку помешать хищению имущества, израильские военные применили против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

С октября 2023 года на оккупированном Западном берегу Иордана наблюдается резкий рост числа нападений со стороны незаконных израильских поселенцев и армии Израиля.

По данным палестинской стороны, за этот период в результате атак погибли не менее 1155 палестинцев, 11 750 человек получили ранения, около 22 тыс. были задержаны.