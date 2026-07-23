Махмуд ат-Тубаси и члены его семьи вынуждены были покинуть жилище после нескольких месяцев давления

Незаконные еврейские поселенцы продолжают захватывать дома палестинцев на Западном берегу Махмуд ат-Тубаси и члены его семьи вынуждены были покинуть жилище после нескольких месяцев давления

Группа незаконных еврейских поселенцев захватила дом палестинской семьи в населенном пункте Джалуд на юге города Наблус. Об этом сообщают местные источники.

Махмуд ат-Тубаси и члены его семьи вынуждены были покинуть жилище после нескольких месяцев давления и нападений со стороны израильских поселенцев.

По данным источников, ранее израильтяне подожгли дом семьи и возвели поблизости незаконное поселение.

Несколько дней назад поселенцы отключили в строении электричество, а также препятствовали доставке семье продуктов питания, воды и медикаментов.

Тем временем израильские войска продолжают рейды на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

С октября 2023 года, после начала израильской военной операции в секторе Газа, на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме участились рейды, задержания и нападения на палестинцев.

По официальным палестинским данным, с 8 октября 2023 года в результате действий израильской армии и нападений израильских поселенцев, захватывающих палестинские земли, на Западном берегу погиб 1182 палестинца, около 13тыс. получили ранения, еще 24 тыс. были задержаны.

Отмечается, что среди задержанных свыше 700 женщин.