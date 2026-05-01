Незаконные еврейские поселенцы подожгли автомобиль палестинца на Западном берегу

Qais Omar Darwesh Omar, Safiye Karabacak, Nariman Mehdiyev
01 Май 2026•Обновить: 01 Май 2026
Израильтяне, захватившие палестинские земли, в оккупированном Западном берегу подожгли автомобиль палестинца, на которого они напали.
По информации из местных источников, фанатичные евреи из незаконного поселения Сусия напали на палестинца Ахмеда Насира Арбеда Даасине в районе Вади Рахим города Эль-Халиль.
Израильтяне, захватившие палестинские земли, подожгли автомобиль и экскаватор избитого ими палестинца, нанеся материальный ущерб.
На оккупированных территориях Западного берега и Восточного Иерусалима наблюдается рост числа нападений фанатичных евреев на палестинцев, сопровождающихся рейдами, задержаниями, открытием огня и применением чрезмерной силы со стороны израильской армии.
С октября 2023 года в результате нападений израильской армии и фанатичных евреев на Западном берегу погибло не менее 1155 палестинцев, около 11 750 человек получили ранения, а почти 22 тысячи были задержаны.