Незаконные еврейские поселенцы атаковали палестинцев и их имущество в Тубасе Израильская армия и израильтяне, захватившие палестинские земли, практически ежедневно совершают рейды в различные районы Западного берега

В оккупированном Западном берегу реки Иордан израильтяне, захватившие палестинские земли, в ночное время атаковали палестинцев и их имущество в городе Тубас.

Как сообщает палестинское агентство WAFA, ответственный за досье еврейских поселений в Тубасе и Северной Иорданской долине при Организации освобождения Палестины Муатаз Бишарат заявил, что четверо израильтян в военной форме напали на двух палестинских молодых людей, охранявших артезианскую водяную скважину в районе Атуф.

Бишарат сообщил, что нападавшие повредили водяную скважину, принадлежащую Назиру Мухаммеду Бишарату, а также электрический щит, в результате чего насос перестал подавать воду.

Он также отметил, что радикально настроенные израильтяне совершили рейд в дома пяти семей в деревне Хирбет-эр-Рас аль-Ахмар, расположенной в этом районе. По его словам, нападавшие атаковали жителей, повредили линии электропередачи и камеры видеонаблюдения.

Бишарат добавил, что нападавшие пригрозили палестинцам покинуть район в течение нескольких дней. Он также сообщил, что была повреждена часть водопроводной сети, обеспечивающей водой дома и сельскохозяйственные земли в районе Атуф на востоке Тубаса.

С октября 2023 года, когда Израиль начал атаки на Газу, на оккупированном Западном берегу наблюдается значительное усиление рейдов, задержаний и нападений.

Израильская армия и израильтяне, захватившие палестинские земли, практически ежедневно совершают рейды в различные районы Западного берега. Эти атаки часто приводят к гибели, ранениям, задержаниям, разрушению имущества, а также уничтожению посевов и скота.