Невваф Салам поблагодарил Турцию за помощь, оказанную Ливану Бейрут стремится заручиться поддержкой дружественных и братских стран с целью прекращения атак со стороны Израиля - заявил премьер-министр Ливана

Премьер-министр Ливана Невваф Салам, выступая после встречи с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, поблагодарил Турцию за гуманитарную помощь, оказанную Ливану, особенно в последние месяцы. Он отметил, что стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами и вывода отношений на уровень стратегического партнерства.

Премьер опубликовал заявление в американской социальной сети X по поводу своей встречи с президентом Эрдоганом в дворце Вахдеттин в Стамбуле.

Поблагодарив Турцию за гуманитарную помощь, оказанную Ливану, особенно в последние месяцы, Салам сообщил, что в ходе встречи, в которой также принял участие министр иностранных дел Хакан Фидан, была подчеркнута важность укрепления сотрудничества между Ливаном и Турцией и выведения отношений на уровень стратегического партнерства.

Отметив, что он заявил президенту Эрдогану о приверженности Ливана независимости в принятии решений и о том, что страна работает над распространением государственной власти на всю территорию страны, Салам подчеркнул, что Бейрут стремится заручиться поддержкой дружественных и братских стран с целью прекращения нападений со стороны Израиля и обеспечения его вывода со всей территории Ливана.

По его словам, президент Эрдоган также подчеркнул, что Турция будет и впредь поддерживать Ливан, поддерживает усилия, направленные на вывод израильских войск со всей территории Ливана, и вновь подтвердил важность, которую Турция придает независимости Ливана в принятии решений, его безопасности, территориальной целостности и стабильности.

Президент Турции также подчеркнул важность развития сотрудничества между двумя странами в различных областях.