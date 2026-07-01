Фехми стал 9-м генеральным секретарем Лиги арабских государств с момента его основания в 1945 году и 8-м египетским генеральным секретарем в истории организации

Небиль Фехми официально приступил к исполнению обязанностей генсека Лиги арабских государств Фехми стал 9-м генеральным секретарем Лиги арабских государств с момента его основания в 1945 году и 8-м египетским генеральным секретарем в истории организации

Небиль Фехми, избранный генеральным секретарем Лиги арабских государств, в ходе официальной церемонии принял полномочия от Ахмеда Эбу эль-Гайта.

В письменном заявлении Лиги арабских государств отмечается, что Фехми приступил к исполнению обязанностей генерального секретаря в ходе официальной церемонии, состоявшейся в штаб-квартире в Каире.

На церемонии также присутствовали заместители генерального секретаря и должностные лица генерального секретариата.

После церемонии передачи полномочий Фехми получил брифинг от должностных лиц генерального секретариата о последних событиях по политическим вопросам, а затем провел встречу с заместителями генерального секретаря для обсуждения приоритетов на предстоящий период и методов работы.

После вступления в должность Фехми направил лидерам арабских стран благодарственные письма за оказанное ему доверие, а также направил министрам иностранных дел официальные письма, содержащие его предложения по преодолению текущих вызовов в регионе, реформированию Арабского союза и укреплению усилий в области экономического и социального развития.

Фехми стал 9-м генеральным секретарем Арабского союза

Небиль Фехми стал 9-м генеральным секретарем Арабского союза с момента его основания в 1945 году и 8-м египетским генеральным секретарем в истории организации.

За всю историю Лиги генеральные секретари неизменно избирались из числа граждан Египта, за исключением периода 1979 года, когда штаб-квартира была перенесена из Каира в Тунис после подписания бывшим президентом Египта Анваром Садатом мирного соглашения с Израилем.

Фехми, занимавший пост министра иностранных дел Египта в период с июня 2013 года по июль 2014 года, ранее работал послом Египта в Вашингтоне в 1999–2008 годах и в Токио в 1997–1999 годах.

Отец Небиля Фехми, Исмаил Фехми, также занимал должность министра иностранных дел Египта в период с 1973 по 1977 год при правительстве Анвара Садата.

Совет Арабского союза на заседании, состоявшемся 22 июня, избрал Небиля Фехми на эту должность сроком на 5 лет.