На WUF13 страны ОТГ подписали меморандум о взаимопонимании в области городского планирования Церемония подписания состоялась на Высокоуровневом диалоге городов ОТГ

В рамках продолжающейся в Баку 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) между государствами-членами Организации тюркских государств (ОТГ) подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области городского и территориального планирования, а также устойчивого развития.

Как сообщают азербайджанские госСМИ, церемония подписания состоялась на Высокоуровневом диалоге городов ОТГ, который начал свою работу в азербайджанском павильоне на выставке Urban Expo.

На мероприятии, собравшем высокопоставленных представителей правительств, муниципалитетов, частного сектора, науки и гражданского общества для продолжения совместной урбанизации наблюдателей государств-членов ОТГ, ведутся обсуждения по вопросам урбанизации и решению ключевых городских проблем в данном регионе.