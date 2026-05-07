На KazanForum обсудят влияние ИИ на будущее международной журналистики В рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» состоится медиафорум

Вопросы влияния искусственного интеллекта (ИИ), цифровой трансформации и международного сотрудничества обсудят участники Медиафорума, который пройдет в рамках XVII Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum».

В форуме, глобальным коммуникационным партнером которого выступает агентство «Анадолу», примут участие представители международных организаций, государственных и финансовых структур, дипломатического корпуса, политики, инвесторы и бизнесмены.

Медиафорум объединит журналистов, блогеров и руководителей СМИ из разных стран с целью обсуждения актуальных тенденций в секторе, практических решений и перспектив сотрудничества в будущем.

Мероприятие организуют Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир» и агентство по печати и массовым коммуникациям Республики Татарстан «Татмедиа» при поддержке Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества.

Заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» и советник президента Республики Татарстан Марат Гатин заявил, что сегодня медиа являются не только каналом распространения информации, но и инструментом укрепления доверия между странами.

«Подобные медиафорумы помогают профессиональным сообществам выстраивать открытый диалог, находить точки соприкосновения и быстрее реагировать на актуальные вызовы», — сказал Гатин.

Главной темой форума станет «Код наследия: цифровая эволюция смыслов». В ходе дискуссий внимание будет уделено влиянию новых технологий, включая искусственный интеллект, на журналистику и общество.

Участники также обсудят, какие инструменты искусственного интеллекта уже используются в медиа, как они трансформируют контент и какие социальные и этические вызовы сопровождают этот процесс.

Руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев, в свою очередь, заявил, что медиасреда стремительно меняется вслед за трансформацией инструментов, форматов и подходов к созданию контента.

Основной сессией мероприятия станет панель «Медиасотрудничество: Россия – Исламский мир». Участники обменяются мнениями о происходящих изменениях в медиапространстве и необходимых формах международного взаимодействия в этом секторе.

Для участников форума также организуют пресс-тур на крупнейшие предприятия Татарстана с целью демонстрации промышленного потенциала республики.

Ожидается, что в мероприятии примут участие представители ведущих медиаорганизаций исламского мира, включая «Анадолу», Ассоциацию журналистов Омана, египетское информационное агентство MENA, Тунисское агентство новостей и национальное информационное агентство Индонезии Antara.

Медиафорум пройдет в рамках KazanForum и соберет на своей площадке более 40 представителей медиасферы.