Шейх Аль-Тани за 18 лет правления стал архитектором современного Катара, определившим векторы его развития

На 75-м году жизни скончался бывший эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани Шейх Аль-Тани за 18 лет правления стал архитектором современного Катара, определившим векторы его развития

Бывший эмир Катара шейх Хамад бин Халифа Аль-Тани скончался на 75-м году жизни. Как сообщили в канцелярии эмира, эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани утром сегодняшнего дня потерял своего отца — шейха Хамада бин Халифу Аль-Тани.

Отмечается, что шейх Хамад в течение длительного времени проходил курс лечения. В канцелярии эмира выразили соболезнования в связи с кончиной Аль-Тани и надежду на ниспослание Всевышним милости покойному.

Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, занимавший пост эмира Катара с 1995 по 2013 год, в 2013 году добровольно передал бразды правления своему сыну — шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани.

Лидер, определивший облик современного Катара

Шейх Хамад бин Халифа Аль Тани, правивший эмиратом около 18 лет, вошел в число лидеров, которые вывели страну на региональный и глобальный уровень благодаря экономическим преобразованиям, опиравшимся на доходы от природного газа, масштабным инфраструктурным проектам и активной внешнеполитической деятельности.

Родился в январе 1952 года в Дохе. Получил начальное образование в Катаре, после чего окончил Королевскую военную академию в Сандхерсте. После выпуска в 1971 году поступил на службу в Вооруженные силы Катара и в последующие годы занимал высокие военные должности.

В 1977 году шейх Хамад стал наследным принцем и министром обороны, а в 1989 году возглавил Высший совет по планированию, отвечающий за разработку социальной и экономической политики страны.

В период правления шейха Хамада, начавшийся 27 июня 1995 года, Катар ускорил инвестиции в энергетический сектор. Благодаря освоению Северного газового месторождения значительно выросли производство и экспорт сжиженного природного газа. В 2006 году Катар вышел на первое место в мире по экспорту СПГ, а к 2010 году достиг ежегодной производственной мощности в 77 млн тонн.

Согласно официальным данным, за время правления шейха Хамада валовой внутренний продукт страны вырос более чем в 24 раза, а доля углеводородного сектора в экономике существенно увеличилась.

В годы его руководства были осуществлены масштабные инвестиции в образование, здравоохранение, инфраструктуру и науку. В 1995 году был основан Фонд Катара (Qatar Foundation), в 1996 году начал вещание катарский телеканал «Аль-Джазира», и в том же году была отменена цензура на местную прессу. Министерство информации было упразднено в 1998 году.

На первых муниципальных выборах, состоявшихся в 1999 году, женщины впервые получили право избирать и быть избранными, а после референдума 2004 года вступила в силу первая постоянная конституция Катара.

Активная роль на региональной и глобальной арене

В период правления шейха Хамада была разработана программа «Национальное видение Катара 2030», нацеленная на долгосрочную диверсификацию экономики. Этот документ считается одним из ключевых политических ориентиров, направленных на переход страны к экономике, основанной на знаниях, и устойчивое развитие.

Во внешней политике Катар заметно выделялся своими посредническими инициативами в урегулировании различных кризисов, особенно на Ближнем Востоке и в Африке. Принимая многочисленные политические переговоры, Катар играл активную роль в международных дипломатических контактах.

Именно в период правления шейха Хамада, в декабре 2010 года, Катар стал первой арабской страной, получившей право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

25 июня 2013 года шейх Хамад добровольно передал пост своему сыну — наследному принцу шейху Тамиму бин Хамаду Аль Тани, совершив один из редких для стран Персидского залива случаев добровольной передачи власти.​​​​​​​