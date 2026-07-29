В департаменте Жиронда без электричества остались 450 домохозяйств, а в департаменте Ланды — более 900

На юго-западе Франции из-за пожаров сотни домов остались без электричества В департаменте Жиронда без электричества остались 450 домохозяйств, а в департаменте Ланды — более 900

При продолжающихся уже несколько дней пожарах на юго-западе Франции, которые пока не удается потушить, в двух департаментах сотни домохозяйств остались без электричества.



В заявлении французской электрораспределительной компании Enedis отмечается, что в департаменте Жиронда без электричества остались 450 домохозяйств, а в департаменте Ланды — более 900.



Enedis подчеркнула, что ее приоритетом является безопасность абонентов и что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.



Министр здравоохранения Стефани Рист объявила, что в департаменте Жиронда, где продолжающиеся уже несколько дней пожары негативно сказываются на качестве воздуха, будет роздано более 5 миллионов масок.



Компания Airbnb, предоставляющая услуги по бронированию и размещению через цифровую платформу, сообщила, что может предоставить бесплатное жилье жителям департаментов, эвакуированным из-за пожара или чьи дома пострадали.