Emre Aytekin, Ulviyya Amoyeva
31 Май 2026•Обновить: 31 Май 2026
В результате обрушения незаконно эксплуатируемой шахты в провинции Юньнань на юго-западе КНР погибли 5 человек.
Как сообщает «Синьхуа», обрушение нелегальной шахты произошло ночью в деревне уезда Хуцзе городского округа Цюйцзин.
На место происшествия выехали бригады служб по чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности, пожарной охраны и медики.
В результате обрушения из шести человек, находившихся в шахте, пять погибли, один получил ранения.
Сообщается, что жизни госпитализированного ничего не угрожает.
Расследование по факту происшествия продолжается.