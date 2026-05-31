На юго-западе КНР обрушилась шахта, 5 погибших Обрушение нелегально эксплуатируемой шахты произошло ночью в уезде Хуцзе

В результате обрушения незаконно эксплуатируемой шахты в провинции Юньнань на юго-западе КНР погибли 5 человек.

Как сообщает «Синьхуа», обрушение нелегальной шахты произошло ночью в деревне уезда Хуцзе городского округа Цюйцзин.

На место происшествия выехали бригады служб по чрезвычайным ситуациям, общественной безопасности, пожарной охраны и медики.

В результате обрушения из шести человек, находившихся в шахте, пять погибли, один получил ранения.

Сообщается, что жизни госпитализированного ничего не угрожает.

Расследование по факту происшествия продолжается.