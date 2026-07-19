На юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5

Ahmet Dursun, Ulviyya Amoyeva
19 Июля 2026•Обновить: 19 Июля 2026
Землетрясение магнитудой 5 произошло в юго-западной иранской провинции Хузестан.
По данным Национального сейсмологического центра Ирана, эпицентр находился в районе города Саланд, административного центра района Сардашт в составе округа Дизфуль.
Землетрясение было зафиксировано в 05:55 по местному времени.
Подземные толчки ощущались также в административном центре провинции Хузестан — городе Ахваз, а также в городах Эндимешк и Дизфуль.
Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.
На данный момент информация о каких-либо разрушениях не поступала.
Сообщается, что для оценки ущерба в район землетрясения направлены спасательные отряды Красного Полумесяца.