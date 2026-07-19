Эпицентр находился в районе города Саланд в провинции Хузестан

На юго-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5 Эпицентр находился в районе города Саланд в провинции Хузестан

Землетрясение магнитудой 5 произошло в юго-западной иранской провинции Хузестан.

По данным Национального сейсмологического центра Ирана, эпицентр находился в районе города Саланд, административного центра района Сардашт в составе округа Дизфуль.

Землетрясение было зафиксировано в 05:55 по местному времени.

Подземные толчки ощущались также в административном центре провинции Хузестан — городе Ахваз, а также в городах Эндимешк и Дизфуль.

Очаг землетрясения залегал на глубине 8 километров.

На данный момент информация о каких-либо разрушениях не поступала.

Сообщается, что для оценки ущерба в район землетрясения направлены спасательные отряды Красного Полумесяца.

