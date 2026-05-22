На учебном полигоне Боровац на юге Сербии продолжаются военные учения «НАТО-Сербия 2026», начавшиеся 11 мая с участием ВС Турции продолжаются.

В рамках медиа-тура, организованного НАТО, журналисты получили возможность наблюдать за учениями, которые завершатся 23 мая на полигоне Боровац близ города Буяновац. Как сообщил «Анадолу» представитель НАТО, в учениях принимают участие около 600 военнослужащих.

Помимо Сербии, в учениях задействованы военнослужащие Турции, Италии и Румынии, а также военные планировщики и наблюдатели из Сербии, Франции, Германии, Италии, Черногории, Румынии, Великобритании и США.

Учения, способствующие повышению уровня оперативной совместимости между сербскими силами и силами НАТО, направлены на усиление подготовки ВС Сербии к миротворческим операциям под эгидой ООН и ЕС, развитие практического сотрудничества между НАТО и Сербией, а также поддержание стабильности на Балканах.

ВС Турции участвуют в учениях личным составом 66-й бригады механизированной пехоты. В рамках учений прошли тренировки по ведению боя в населенных пунктах, обеспечению безопасности периметра, эвакуации раненых, а также мероприятия по поиску и разведке.

Старший лейтенант пехоты Онур Бильгили отметил, что Турция участвует в учениях подразделением из 36 человек для демонстрации высокой степени боевой готовности на поле боя.

«Наше подразделение полностью оснащено отечественным оружием, техникой и оборудованием. В рамках учений личный состав оснащен тактическим колесным бронеавтомобилем Vuran и национальной пехотной винтовкой MPT-76, которые являются одними из сильнейших образцов развивающейся турецкой национальной оборонной промышленности»,- сказал он.

Главная цель на этих учениях, отметил он, заключается в том, чтобы проводить совместные тренировки с союзниками и странами-партнерами, обеспечить передачу опыта, повысить оперативную совместимость в многофункциональных зонах действий и вывести ее на более высокий уровень.​​​​​​​

