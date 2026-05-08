На юге РФ 13 аэропортов приостановили работу после попадания БПЛА в здание аэронавигации

В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов с сокращенной частотой полетов - Минтранс РФ

Специалисты проводят оценку нанесенного ущерба региональному центру ЕС ОрВД в Ростове-на-Дону для определения возможности восстановления работы поврежденного оборудования после попадания БПЛА в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России».

Об этом в пятницу, 8 мая сообщила пресс-служба Минтранса РФ в Telegram-канале. Авиакомпаниям даны поручения о корректировке расписания полетов, отметили в ведомстве.

«Особое внимание должно быть уделено работе с пассажирами. При задержке рейсов пассажирам оказываются услуги в рамках федеральных авиационных правил (ФАП-82). Они регламентируют в том числе предоставление напитков и питания, организацию размещения в гостинице»,- следует из текста.

Сообщается, что глава Минтранса Андрей Никитин также поручил авиаперевозчикам совместно с ОАО «РЖД» и Единой транспортной дирекцией задействовать поезда и автобусы для доставки пассажиров отмененных рейсов.

В частности, приостановлена работа аэропортов Астрахань, Владикавказ, Волгоград, Геленджик, Грозный, Краснодар, Махачкала, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Сочи, Ставрополь, Элиста.

В ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления рейсов в направлении Юга страны с сокращенной частотой полетов, заявили в Минтрансе.



- В южных аэропортах задержаны или отменены более 80 рейсов

В южных аэропортах России задержаны и отменены уже более 80 рейсов, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) в пятницу.



«По предварительной оценке аналитиков АТОР на 10:00 8 мая, в ожидании вылета находятся не менее 14 тыс. пассажиров. В основном речь идет о рейсах по России», - следует из публикации в Telegram-канале.



Отмечается, что наиболее сложная ситуация — в Сочи, где новые ограничения наложились на масштабные сбои в расписании последних двух суток.



Также из-за прекращения работы южных аэропортов уже отменены или задерживаются 13 международных рейсов из Сочи, Минеральных Вод, Краснодара, Махачкалы и Владикавказа.

В АТОР отметили, что это затронет около 3 тыс. туристов и приведет к «зеркальным» сбоям расписания обратных рейсов из зарубежных аэропортов в Россию.



На этом фоне авиакомпании массово корректируют расписание. «Аэрофлот» переносит время вылета и отменяет часть рейсов. Некоторые самолеты были направлены на запасные аэродромы.



«Уральские авиалинии» сообщили о переносе рейсов в Сочи, Краснодар, Геленджик, Владикавказ, Грозный и Минеральные Воды на более позднее время.



Авиакомпания «Россия» также меняет расписание и отменяет часть рейсов. «Победа» корректирует программу полетов, включая переносы и отмены рейсов. Nordwind предупредила о вынужденной корректировке расписания и попросила пассажиров заранее проверять статус рейсов.



В АТОР предупредили, что с каждым часом простоя количество задержанных рейсов будет увеличиваться. Пассажирам рекомендовано внимательно следить за сообщениями авиакомпаний и статусами рейсов.

- «Аэрофлот» переносит и отменяет рейсы в связи с приостановкой работы аэропортов юга России

В связи с временной приостановкой работы аэропортов Юга России Аэрофлот вынужденно корректирует расписание путем переноса времени вылета, а также отмены некоторых рейсов, заявили в авиакомпании.



Сообщается, что часть рейсов направлены на запасные аэродромы. «Выполнение полетов по международным направлениям из аэропортов других регионов России продолжается, при этом возможно увеличение продолжительности некоторых рейсов», - отметил национальный перевозчик.



«Просим пассажиров перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло и в разделе «Управление бронированием» на сайте Аэрофлота. В случае отмены рейса — не приезжать в аэропорт»,- следует из публикации.



Производственные и клиентские службы, включая контакт-центр авиакомпании, переведены на усиленный режим работы, сообщили в авиакомпании.



