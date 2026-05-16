На юге Ливана убит израильский офицер в звании капитана Погибший офицер являлся командиром роты 12-го батальона Голани

Армия Израиля сообщила о гибели одного израильского солдата в результате атаки, совершенной беспилотным летательным аппаратом «Хезболлы» на юге Ливана.



В заявлении армии Израиля указано, что погибшим в результате атаки, произошедшей в пятницу, является капитан Маоз Исраэль Реканати.



Согласно этой информации, погибший в результате атаки «Хезболлы» на юге Ливана офицер являлся командиром роты 12-го батальона Голани.



С 2 марта, когда израильская армия расширила свои атаки на Ливан, число погибших в Ливане израильских солдат возросло до 20.

- Нападения Израиля на Ливан и перемирие



2 марта израильская армия начала массированные авиаудары по Ливану и оккупировала множество населенных пунктов на юге страны.



Правительство Ливана также сообщило, что за это время число вынужденных переселенцев в стране превысило 1 миллион человек.



Президент США Дональд Трамп объявил о продлении на три недели 10-дневного временного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.



Несмотря на перемирие, Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, а «Хезболла» продолжает отвечать на них.