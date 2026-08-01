Инцидент произошел после израильских атак на юге Ливана, сопровождавшихся взрывами, артиллерийским обстрелом и запуском осветительных ракет

На юге Ливана ранен израильский офицер Инцидент произошел после израильских атак на юге Ливана, сопровождавшихся взрывами, артиллерийским обстрелом и запуском осветительных ракет

Офицер израильской армии получил ранения средней тяжести в ходе столкновения на юге Ливана, сообщили в субботу, 1 августа в военном ведомстве.



В заявлении армии говорится, что офицер получил ранения средней тяжести в ходе оперативных действий на юге Ливана прошлой ночью.



Позже израильское армейское радио сообщило, что военный получил ранение в ходе столкновения с вооружёнными лицами, не указав, кто именно участвовал в столкновении, и не приведя подробностей о происшествии.



Израильский телеканал «12-й канал» сообщил, что столкновение произошло на холме Али аль-Тахер на окраине южноливанского города Набатие аль-Фавка.



Инцидент произошел после израильских атак на юге Ливана, сопровождавшихся взрывами, артиллерийским обстрелом и запуском осветительных ракет, в то время как израильские беспилотники летали на низкой высоте над Бейрутом и его южными пригородами.



По данным министерства здравоохранения Ливана, с 2 марта в результате израильских атак на Ливан погибли 4 333 человека, еще 12 236 получили ранения.



Израиль продолжает свои атаки, несмотря на подписание 26 июня при посредничестве США соглашения о «рамочной формуле» между Бейрутом и Тель-Авивом.



Соглашение предусматривает постепенный вывод израильских войск со всех оккупированных ливанских территорий в обмен на развертывание ливанской армии в этих районах и разоружение вооруженных группировок, под которыми подразумевается «Хезболла».