На юге Ливана при ударах израильского БПЛА погибли отец и ребенок

Ethem Emre Özcan, Olga Keskin
09 Май 2026•Обновить: 09 Май 2026
Израиль, несмотря на действующее прекращение огня, нанес череду ударов беспилотниками по югу Ливана, в результате которых погиб сириец и его 12-летняя дочь, передвигавшиеся на мотоцикле в провинции Эн- Набатия.
Как сообщили в Минздраве Ливана, израильский беспилотник сначала атаковал мотоцикл, на котором передвигались мужчина и его дочь.
После первого удара отец и девочка сумели покинуть место атаки, однако спустя короткое время беспилотник нанес второй удар, в результате которого погиб мужчина.
Отмечается, что раненая девочка смогла отойти примерно на 100 метров, после чего Израиль нанес третий удар БПЛА, мишенью которого стал ребенок.
Девочку доставили в государственную больницу имени Набиха Берри в Эн- Набатии, где она позже скончалась от полученных ран.
Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня
Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по территории Ливана и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.
Правительство Ливана сообщило, что число вынужденных переселенцев в стране за этот период превысило 1 миллион человек.
По данным Минздрава Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли около 2,7 тысячи человек.
Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении на три недели временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.
Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает наносить удары по югу Ливана и осуществлять снос жилых домов, тогда как «Хезболла» атакует израильские силы, обвиняя их в нарушении перемирия.