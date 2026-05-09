Израильские БПЛА атаковали мотоцикл в провинции Эн- Набатия, на котором передвигались мужчина и его дочь

На юге Ливана при ударах израильского БПЛА погибли отец и ребенок Израильские БПЛА атаковали мотоцикл в провинции Эн- Набатия, на котором передвигались мужчина и его дочь

Израиль, несмотря на действующее прекращение огня, нанес череду ударов беспилотниками по югу Ливана, в результате которых погиб сириец и его 12-летняя дочь, передвигавшиеся на мотоцикле в провинции Эн- Набатия.

Как сообщили в Минздраве Ливана, израильский беспилотник сначала атаковал мотоцикл, на котором передвигались мужчина и его дочь.

После первого удара отец и девочка сумели покинуть место атаки, однако спустя короткое время беспилотник нанес второй удар, в результате которого погиб мужчина.

Отмечается, что раненая девочка смогла отойти примерно на 100 метров, после чего Израиль нанес третий удар БПЛА, мишенью которого стал ребенок.

Девочку доставили в государственную больницу имени Набиха Берри в Эн- Набатии, где она позже скончалась от полученных ран.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

Второго марта израильская армия начала наносить массированные авиаудары по территории Ливана и оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана сообщило, что число вынужденных переселенцев в стране за этот период превысило 1 миллион человек.

По данным Минздрава Ливана, со 2 марта в результате израильских атак погибли около 2,7 тысячи человек.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля объявил о продлении на три недели временного 10-дневного перемирия между Ливаном и Израилем, вступившего в силу 17 апреля.

Несмотря на режим прекращения огня, израильская армия продолжает наносить удары по югу Ливана и осуществлять снос жилых домов, тогда как «Хезболла» атакует израильские силы, обвиняя их в нарушении перемирия.