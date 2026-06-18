На юге Ливана погиб израильский военный

Mehmet Nuri Uçar, Abdulrahman Yusupov
18 Июня 2026•Обновить: 18 Июня 2026
Израильский солдат погиб на юге Ливана в результате взрыва. Об этом говорится в сообщении армии Израиля.
Согласно заявлению, ранения получили семеро офицеров.
Инцидент имел место17 июня в районе реки Литани.
Атаки Израиля на Ливан
Армия Израиля 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану, в ходе которых были заняты ряд населенных пунктов на юге страны.
Правительство Ливана также сообщило, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 миллион.
Президент США Дональд Трамп заявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, продлено еще на три недели.
Несмотря на перемирие, Израиль продолжает наносить удары по югу Ливана, в то время как ливанское движение Хезболла также продолжает ответные действия.