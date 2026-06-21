На юге Ливана в результате ударов Израиля, нанесенных вопреки режиму прекращения огня, погибли 7 человек Мишенью обстрелов стали населенный пункт в долине Бекаа и крупный лагерь палестинских беженцев Рашидия

Израильская армия нанесла авиаудары по югу Ливана вопреки режиму прекращения огня, достигнутому между США и Ираном, в результате чего погибли 7 человек.

Как сообщили в Минздраве Ливана, в результате авиаударов израильских военных в населенном пункте Сухмур на западе долины Бекаа погибли 5 человек, включая ребенка, женщину и двух пожилых людей, еще один человек получил ранения.

В ведомстве также отметили, что при ударе по району Рашидия в нескольких километрах от прибрежного города Сур погибли двое граждан Палестины.

- Меморандум между Ираном и США

Иран и США 14 июня объявили, что в рамках переговорного процесса при посредничестве Пакистана достигли 14-пунктного меморандума, предусматривающего прекращение войны и урегулирование разногласий путем переговоров.

Документ, получивший название Исламабадского меморандума, был подписан в цифровом формате президентом Ирана Масудом Пезешкианом и президентом США Дональдом Трампом 18 июня и вступил в силу.

Документ включает положения о прекращении атак, в том числе в Ливане, открытии Ормузского пролива и снятии морской блокады США в отношении Ирана.

- Израильские удары по Ливану и прекращение огня

Израильская армия 2 марта начала интенсивные авиаудары по Ливану и заняла ряд населенных пунктов на юге страны. Правительство Ливана в этот период сообщало, что число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 1 млн.

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что 10-дневный временный режим прекращения огня между Ливаном и Израилем, вступивший в силу 17 апреля, продлен еще на три недели.

По итогам третьего раунда переговоров между Ливаном и Израилем при посредничестве США, состоявшегося 14–15 мая, было принято решение продлить прекращение огня на 45 дней с 17 мая.