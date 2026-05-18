На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2, есть погибшие

Emre Aytekin, Ulviyya Amoyeva
18 Май 2026•Обновить: 18 Май 2026
В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2.
Как сообщила Китайская сеть сейсмических наблюдений (CENC), подземный толчок магнитудой 5,2 был зафиксирован утром, в понедельник, 18 мая.
Эпицентр землетрясения находился в уезде Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.
По сообщениям китайских СМИ, более 10 зданий повреждены или разрушены в результате землетрясения в административном центре уезда.
По предварительным данным, два человека погибли, четверо пострадали, еще один числится пропавшим без вести.
Сообщается, что из-за опасности возможных повторных толчков после землетрясения более 7 тыс. человек были эвакуированы из своих домов.
Движение поездов на железнодорожных линиях в уезде и окрестностях было приостановлено для оценки повреждений, что привело к сбоям в транспортном сообщении.
При этом линии связи, электропередачи, водоснабжения и газоснабжения функционируют в штатном режиме.