На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2, есть погибшие Из-за опасности возможных повторных толчков эвакуированы более 7 тыс. человек

В Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2.

Как сообщила Китайская сеть сейсмических наблюдений (CENC), подземный толчок магнитудой 5,2 был зафиксирован утром, в понедельник, 18 мая.

Эпицентр землетрясения находился в уезде Лючжоу Гуанси-Чжуанского автономного района.

По сообщениям китайских СМИ, более 10 зданий повреждены или разрушены в результате землетрясения в административном центре уезда.

По предварительным данным, два человека погибли, четверо пострадали, еще один числится пропавшим без вести.

Сообщается, что из-за опасности возможных повторных толчков после землетрясения более 7 тыс. человек были эвакуированы из своих домов.

Движение поездов на железнодорожных линиях в уезде и окрестностях было приостановлено для оценки повреждений, что привело к сбоям в транспортном сообщении.

При этом линии связи, электропередачи, водоснабжения и газоснабжения функционируют в штатном режиме.

