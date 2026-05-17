На юге Ирана в ДТП с автобусом погибли восемь человек

Tolga Akbaba, Ulviyya Amoyeva
17 Май 2026•Обновить: 17 Май 2026
В провинции Бушир на юге Ирана в ДТП с автобусом, по предварительным данным, погибли 8 человек, множество получили травмы различной степени тяжести.
По данным иранского государственного телевидения, автобус, следовавший по маршруту Аселуе — Кенган, перевернулся в районе моста Сираф.
Пострадавшие после оказания первой помощи на месте были доставлены в ближайшие больницы. Причины аварии выясняются.
В Иране ежегодно в ДТП погибают около 20 тыс. человек.
Главными причинами аварий являются превышение скорости, эксплуатация неисправных транспортных средств и неправильный обгон.