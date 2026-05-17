На юге Ирана в ДТП с автобусом погибли восемь человек Автобус перевернулся в районе моста Сираф в провинции Бушир

В провинции Бушир на юге Ирана в ДТП с автобусом, по предварительным данным, погибли 8 человек, множество получили травмы различной степени тяжести.

По данным иранского государственного телевидения, автобус, следовавший по маршруту Аселуе — Кенган, перевернулся в районе моста Сираф.

Пострадавшие после оказания первой помощи на месте были доставлены в ближайшие больницы. Причины аварии выясняются.

В Иране ежегодно в ДТП погибают около 20 тыс. человек.

Главными причинами аварий являются превышение скорости, эксплуатация неисправных транспортных средств и неправильный обгон.