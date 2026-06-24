На форуме ШОС в Бишкеке подписали соглашение на $150 млн В рамках форума «Кыргызстан - сердце Евразии» подписаны 12 инвестиционных и торговых соглашений

В столице Кыргызстана Бишкеке на бизнес-форуме «Кыргызстан — сердце Евразии», прошедшем при участии стран - членов ШОС, подписано соглашение на $150 млн.

В форуме, организованном Национальным агентством по инвестициям при президенте Кыргызстана, приняли участие более 600 человек, в том числе инвесторы, представители деловых кругов, международных финансовых организаций и эксперты.

Выступая на открытии форума, первый заместитель председателя Кабинета министров Кыргызстана Данияр Амангельдиев заявил, что в период председательства страны в ШОС в 2025–2026 годах реализуется ряд мер, направленных на укрепление деловых связей и устранение инфраструктурных барьеров.

«Государства - члены ШОС объединяют 10 стран с населением более 3,5 миллиарда человек и совокупным ВВП в 33 триллиона долларов, формируя один из крупнейших центров мировой экономики. Наши страны также обеспечивают 38 % мирового сельскохозяйственного производства. За последние четыре года объем торговли между Кыргызстаном и странами ШОС увеличился более чем вдвое. Для устойчивого развития мы предлагаем сосредоточиться на таких направлениях, как цифровая торговля, зеленая энергетика, транспорт, логистика и инфраструктура», - сказал Амангельдиев, указав на стратегическую роль ШОС в мировой экономике.

Глава Национального агентства по инвестициям при президенте Кыргызстана Равшанбек Сабиров подчеркнул, что реформы, проводимые под руководством президента Садыра Жапарова, обеспечили устойчивый экономический рост и высокую инвестиционную активность.

По словам Сабирова, страна достигла одного из самых высоких темпов роста в регионе.

«По итогам 2025 года экономический рост превысил 11 %, а валовой внутренний продукт впервые в истории достиг 1,9 триллиона сомов, что составляет около 21,7 миллиарда долларов. Объем прямых иностранных инвестиций превысил 1,3 миллиарда долларов, увеличившись более чем на 27 %. За последние три года мы подписали соглашения с общим инвестиционным портфелем свыше 23 миллиардов долларов. Кроме того, в рамках государственно-частного партнерства успешно реализуются 90 проектов на сумму 434 миллиарда сомов, или около 4,9 миллиарда долларов», - отметил он.

У каждой страны есть свои сильные стороны

Президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Темир Сариев заявил, что организация должна стать общим двигателем процветания, и обратил внимание на потенциал стран-членов.

Сариев отметил сильные стороны стран региона и заявил о готовности Кыргызстана привлекать новые идеи, инвестиции и бизнес-проекты.

Заместитель генерального секретаря ШОС Пяо Яньфань напомнила о вкладе организации в региональный мир, стабильность и благосостояние народов, выразив надежду, что форум завершится конкретными соглашениями для представителей бизнеса.

В рамках форума были подписаны 12 инвестиционных и торговых соглашений, включая меморандумы о взаимопонимании и письма о намерениях, на общую сумму 150 миллионов долларов.

В рамках мероприятия завтра в Бишкеке откроется промышленно-инвестиционная выставка ШОС.