На форуме «Ереванский диалог 2026» обсудили энергетическое сотрудничество

На Международном форуме «Ереванский диалог 2026», который прошел 5-6 мая 2026 года в столице Армении Ереване, обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества с акцентом на энергетическую и экономическую сферы.

Организатором мероприятия выступило Министерство иностранных дел Армении.

Панельная дискуссия на тему «Финансирование зеленого перехода: справедливые, доступные и инклюзивные энергетические переходы как средство обеспечения энергетической безопасности» стала ключевой частью программы форума. В обсуждениях приняли участие глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев, государственный секретарь Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Меас Ким Хенг заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов, замгенсека и посол Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) Мерве Сафа Кавакчи и директор программы «Энергетика и устойчивость» Фонда Казимира Пуласки (Польша)Мацей Буковский.

Алмасадам Саткалиев в своем выступлении подчеркнул стратегическое значение ядерной отрасли страны, опирающуюся на значительный природный и научный потенциал

Мерве Сафа Кавакчи в свою очередь акцентировала, что регион ОЧЭС является уникальной и перспективной площадкой для многостороннего экономического сотрудничества. Она привлекла внимание к важности экономического сотрудничества в наращивании производства экологически чистой энергии и борьбе с изменением климата.

Кавакчи отметила, что ряд членов ОЧЭС входят в число ведущих мировых производителей и экспортеров сырьевых товаров. Она добавила, что регион также функционирует как важный транспортный и энергетический узел.

Кавакчи указала, что Организация стремится к обеспечению устойчивого развития черноморского энергетического рынка. По ее словам, с этой целью разработан план действий, который предусматривает использование природных ресурсов в производстве энергии и экологизацию систем.