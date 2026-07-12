На Филиппинах жертвами тайфуна «Бави» и муссонных дождей стали не менее 17 человек

Şilan Turp, Elmira Ekberova
12 Июля 2026•Обновить: 12 Июля 2026
По меньшей мере 17 человек погибли на Филиппинах в результате стихийных бедствий, вызванных тайфуном «Бави» (Inday) и юго-западным муссоном.
Как сообщает газета Manila Inquirer, Национальный совет по снижению риска бедствий и управлению ими (NDRRMC) заявил, что число погибших достигло 17 человек.
В ведомстве также сообщили, что последствия стихии затронули более 514 тысяч человек. При этом работа по уточнению числа погибших, пострадавших и пропавших без вести продолжается.
В свою очередь, Филиппинское управление атмосферных, геофизических и астрономических служб (PAGASA) сообщило, что по состоянию на 08:20 по местному времени в воскресенье тайфун «Бави» покинул территорию страны и больше не оказывает на нее влияния.