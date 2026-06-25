После стрельбы в Национальной средней школе Сан-Хосе, унесшей жизни трех школьников, полиция установила, что один из двух подозреваемых играл в видеоигру Gorebox

На Филиппинах временно заблокировали игру Gorebox после нападения на школу После стрельбы в Национальной средней школе Сан-Хосе, унесшей жизни трех школьников, полиция установила, что один из двух подозреваемых играл в видеоигру Gorebox

Власти Филиппин временно заблокировали доступ к видеоигре Gorebox, в которую играл 14-летний подозреваемый в вооруженном нападении на школу, в результате которого погибли три ученика.



Как сообщает BBC, после стрельбы в Национальной средней школе Сан-Хосе, унесшей жизни трех школьников, полиция установила, что один из двух подозреваемых играл в видеоигру Gorebox.

После этого доступ к игре был временно ограничен.

В Агентстве по кибербезопасности Филиппин заявили, что «нельзя игнорировать возможное влияние онлайн-контента, которое могло способствовать этой трагедии».

Заместитель главы Центра расследования и координации борьбы с киберпреступностью Абой Парайсо отметил, что временная блокировка игры позволит выяснить, сыграла ли она какую-либо роль в действиях подозреваемых.

Официальный представитель Национальной полиции Филиппин Аллан Рэ Ко, в свою очередь, заявил, что 14-летний подозреваемый, по всей видимости, «находился под сильным влиянием онлайн-контента» и публиковал в интернете материалы с элементами насилия.

По словам Ко, перед нападением двое подростков заперлись в школьном туалете.

«Все признаки указывают на то, что это было спланированное действие», — сказал он.

Согласно описанию игры в Google Play, Gorebox позволяет игрокам «уничтожать все, что они захотят», а также «участвовать в безжалостных боях, используя огромный арсенал оружия и взрывчатки».

В понедельник в результате вооруженного нападения в Национальной средней школе Сан-Хосе на Филиппинах погибли три ученика. По подозрению в причастности к преступлению были задержаны два человека.

Полиция сообщила, что один из подозреваемых являлся учеником школы, где произошло нападение. После инцидента в районе учебного заведения были усилены меры безопасности.