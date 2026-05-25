На третьем энергоблоке АЭС «Аккую» установлен главный мостовой кран Монтаж оборудования грузоподъемностью 350 тонн завершен в машинном зале строящейся атомной электростанции в Турции

Как сообщили в компании «Аккую Нуклеар», на строящейся госкорпорацией «Росатом» АЭС завершен важный этап монтажных работ. В машинном зале третьего энергоблока установлен главный мостовой кран грузоподъемностью 350 тонн. Монтаж с использованием тяжелого гусеничного мобильного крана продолжался около шести часов.

Главный мостовой кран будет использоваться для транспортировки оборудования и материалов как на этапе строительства, так и в период эксплуатации энергоблока. С его помощью на штатные места будут устанавливаться роторы турбинных цилиндров весом более 100 тонн, компоненты турбогенератора, элементы трубопроводов и другое оборудование. Во время эксплуатации станции кран будет задействован при техническом обслуживании и плановом ремонте турбинной установки.

После установки крана в проектное положение специалисты приступят к монтажу электрических грузоподъемных систем, настройке электрических цепей, а также систем управления и контроля. Кроме того, будут проведены испытания и калибровка внутренних механизмов и оборудования, отвечающего за безопасную эксплуатацию.

Перед вводом в эксплуатацию кран пройдет статические и динамические испытания, включая тесты с максимальной нагрузкой.

В машинных залах энергоблоков АЭС «Аккую» будут совместно работать три мостовых крана, расположенных на разных уровнях и объединенных системой автоматизации и управления. Система спроектирована таким образом, чтобы предотвращать столкновения кранов, крюковых блоков и стальных тросов. На верхнем уровне установлен главный мостовой кран грузоподъемностью 350 тонн, а на нижних уровнях размещены два вспомогательных крана грузоподъемностью 30 и 15 тонн.

Генеральный директор «Аккую Нуклеар»​​​​​​​ Сергей Буцких заявил, что после ввода крана в эксплуатацию начнется этап монтажа основного оборудования турбинной установки.

«Кран не только позволит завершить строительство кровельной конструкции машинного зала, но и создаст необходимые условия для оснащения турбинной установки основными технологическими системами. Точность монтажа, обеспечиваемая краном, имеет большое значение для успешного проведения пусконаладочных работ и надежной эксплуатации энергоблока», — отметил Буцких.