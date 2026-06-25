«Очередная атака беспилотников на Уфу, силами Минобороны и службы безопасности предприятий ее отбили. Обломки БПЛА упали в промзоне», - глава Республики Башкортостан

На территории промышленной зоны Уфы упали обломки БПЛА «Очередная атака беспилотников на Уфу, силами Минобороны и службы безопасности предприятий ее отбили. Обломки БПЛА упали в промзоне», - глава Республики Башкортостан

Обломки беспилотного летательного аппарата упали на территории промышленной зоны Уфы после отражения очередной атаки. Об этом сообщил глава Республики Башкортостан, субъекта РФ, Радий Хабиров.

«Очередная атака беспилотников на Уфу, силами Минобороны и службы безопасности предприятий ее отбили. Обломки БПЛА упали в промзоне. Все службы на месте, последствия сейчас устраняют. Никто не пострадал, технологические процессы не нарушены – предприятия работают в штатном режиме», - написал Хабиров в Телеграм-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщали о перехвате 269 украинских беспилотников.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 24 июня до 7.00 мск 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 269 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря», - говорилось в сообщении.

На фоне имевших место в последнее время атак Украины на объекты энергетической инфраструктуры России были повреждены многочисленные нефтяные объекты, в ряде регионов страны были введены ограничения на продажу топлива.