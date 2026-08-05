Мужчина долгое время ходил по территории клуба, фотографировал, снимал видео и открыто изучал меры безопасности

На территории гольф-клуба Трампа за два дня до его визита задержали вооруженного мужчину Мужчина долгое время ходил по территории клуба, фотографировал, снимал видео и открыто изучал меры безопасности

На территории ⁠гольф-клуба Трампа (Trump National Golf Course) недалеко от Лос-Анджелеса задержали мужчину, который исследовал расположение постов безопасности.

Инцидент, как сообщили представители правоохранительных органов, произошел второго августа.

Подозреваемый прошел на территорию поля для гольфа с магазином на 16 патронов в кармане. Им оказался 38-летний Жанин Джон Таэле.

Мужчину заметили федеральные агенты в штатском, когда он ходил по полю, снимал территорию на фото и видео и, судя по всему, отслеживал расположение постов службы безопасности.

Впоследствии в автомобиле Таэле был обнаружен заряженный пистолет, а в его доме — множество единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, бронежилетов и записных книжек с «вызывающими тревогу высказываниями», сообщили власти.

При этом представители правоохранительных органов не уточнили, планировал ли Таэле нападение, отметив, что инцидент произошел за два дня до запланированного визита Трампа на это поле для гольфа.

Сам Таэле отвергает все предъявленные ему обвинения.

