Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что после атаки на склады в Красном Бору был сформирован оперативный штаб

На складе Wildberries в Ленинградской области РФ произошло возгорание Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил, что после атаки на склады в Красном Бору был сформирован оперативный штаб

В результате атаки БПЛА загорелся логистический объект Wildberries в Красном Бору Ленинградской области России, сообщили в компании.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании в Красном Бору (Ленинградская область) возникло возгорание. На месте работают пожарные расчеты. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы компании в Телеграме.

Также отмечается, что Прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что после атаки на склады в Красном Бору был сформирован оперативный штаб.



"После попадания БПЛА в складскую зону в Красном Бору Тосненского района произошло возгорание. Атака была произведена противником по гражданскому объекту - на склады объединенной компании Wildberries и Russ. Создан оперативный штаб. Для тушения пожара сформированы необходимые силы и средства Леноблпожспаса и ГУ МЧС Ленинградской области", - сообщил он в "Максе" .

Тем временем, посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что 10 сотрудников Wildberries получили ранения в течение прошедшей недели в результате ударов БПЛА ВС Украины по складам компании в субъектах РФ.



По его словам, инфраструктура Wildberries подверглась скоординированной серии атак украинских БПЛА, под удар попали крупные региональные логистические и сортировочные центры в пяти регионах России.

"В Пензенской области комплекс атаковали около 15 БПЛА, что привело к пожару на площади 62 тыс. кв. м, эвакуации 226 сотрудников и ранению 4 человек. В Рязанской области в результате попадания дрона на складе также вспыхнул сильный пожар, вызвавший частичное обрушение конструкций, при этом шесть человек были госпитализированы. Объекты маркетплейса в Удмуртии, расположенные в Сарапуле и Ижевске, дважды подверглись налетам, из-за чего в Сарапуле началось открытое горение, была проведена эвакуация персонала. В конце недели под аналогичные удары попали складские помещения Wildberries в Волгоградской и Самарской областях", - приводят его слова росСМИ.