По предварительной информации пострадавших нет

На складе Wildberries во Владимирской области РФ произошло возгорание По предварительной информации пострадавших нет

В результате атаки БПЛА загорелся логистический объект Wildberries во Владимирской области России, сообщили в компании.

"Из-за атаки на логистическом объекте компании во Владимирской области возникло возгорание. Люди эвакуированы.

На месте работают пожарные расчеты. Предварительно пострадавших нет", - говорится в сообщении пресс-службы компании в Телеграме.

Также отмечается, что логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах.

Между тем, губернатор области Александр Авдеев сообщил, что беспилотник ВСУ атаковал складской комплекс в Собинском округе Владимирской области.

"В Собинском округе БПЛА атакован складской комплекс. Есть разрушения, пожар. Люди эвакуированы. На месте работают оперативные службы. Сохраняется беспилотная опасность. Соблюдайте меры предосторожности", - написал он в "Максе".

