К тушению очагов возгорания привлечены пожарные, силы гражданской обороны, а также авиация

На Сицилии бушуют лесные пожары К тушению очагов возгорания привлечены пожарные, силы гражданской обороны, а также авиация

На итальянском острове Сицилия продолжается ликвидация крупных лесных пожаров, которые усилились из-за сильного ветра.

Наиболее сложная ситуация сложилась в окрестностях Палермо и вдоль шоссе Палермо - Катания. Огонь угрожает жилым районам, часть дорог перекрыта, нарушено электроснабжение.

В районе Трабии и города Санто-Стефано-Квискина эвакуированы жители, в последнем случае - более 100 человек.

К тушению очагов возгорания привлечены пожарные, силы гражданской обороны, а также авиация - вертолеты и самолеты-амфибии.