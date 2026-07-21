На сирийской границе изъяли 226 гранат, спрятанных в автомобиле, следовавшем в Ливан «В скрытых отсеках автомобиля обнаружены и изъяты 226 гранат типа RGC», - Главное управление таможни и пограничных пунктов Сирии

Главное управление таможни и пограничных пунктов Сирии сообщило об изъятии 226 гранат типа RGC, спрятанных в автомобиле, направлявшемся в Ливан через КПП «Дждейдет-Ябус».

Согласно сообщению, сотрудники таможенной службы провели досмотр автомобиля, следовавшего в Ливан.

В ходе проверки было установлено, что в транспортном средстве оборудованы тайники, в которых находились взрывные устройства.

«В скрытых отсеках автомобиля обнаружены и изъяты 226 гранат типа RGC», — говорится в сообщении.

Ранее, 16 июля , Министерство внутренних дел Сирии сообщило о предотвращении попытки переброски партии современного оружия и ракет, которые, по данным ведомства, предназначались для ливанского движения «Хезболла» и были переправлены через сирийско-иракскую границу.