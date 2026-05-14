На сессии Heritage Code в рамках «KazanForum» обсудили цифровую трансформацию медиа Мы рады, что более 50 представителей СМИ из 21 страны откликнулись на наш призыв к диалогу - советник главы Татарстана Марат Гатин

В столице Татарстана Казани в рамках международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum 2026» состоялась сессия Heritage Code: The Digital Evolution of Meanings, посвященная актуальным вопросам в сфере медиа.

Мероприятие, прошедшее в рамках форума, глобальным коммуникационным партнером которого выступает агентство «Анадолу», было организовано при сотрудничестве Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир».

Сессия объединила руководителей и представителей СМИ из России и стран - членов Организации исламского сотрудничества. Участники обсудили возможности международного взаимодействия, производство востребованного контента и новые форматы медиа.

В ходе заседания была рассмотрена динамика сотрудничества между Россией и странами исламского мира. Отмечалось, что это взаимодействие приобрело значение своеобразного «медийного моста».

Участники подчеркнули, что многолетнее сотрудничество сегодня выходит на более предметный и стратегический уровень, а укрепление диалога и развитие совместного производства контента приобретают особую важность.

Одной из ключевых тем программы стало влияние искусственного интеллекта на медиаиндустрию. Участники обсудили, как ИИ может изменить производство медиаконтента и трансформацию отрасли, а также какие меры необходимо принимать для предотвращения возможных рисков и решения этических вопросов.

Среди выступавших были представители медиа из Турции, Татарстана, Катара, Омана, Туниса, Египта, Алжира, Малайзии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Индонезии, Саудовской Аравии и России.

Советник главы Республики Татарстан Марат Гатин в своем выступлении отметил, что встреча посвящена использованию новых технологий.

«Сегодняшнее заседание посвящено применению новых технологий. Вместе с тем на повестке стоит вопрос о том, как использовать современные технологические достижения во благо сохранения нашего культурного и духовного наследия», - сказал он.

Гатин отметил широкий международный состав участников сессии.

«Мы рады, что более 50 представителей СМИ из 21 страны откликнулись на наш призыв к диалогу», - заявил он.

По словам советника главы Татарстана, искусственный интеллект играет важную роль в трансформации медиасферы. Он также выразил ожидание, что по итогам обсуждений будут выработаны конкретные предложения по сотрудничеству.

«Очень важно, чтобы такие встречи не ограничивались только крупными форумами, а перерастали в постоянное и системное взаимодействие между нами», - подчеркнул Гатин.

ИИ становится одним из ключевых факторов трансформации медиа

В рамках сессии директор по глобальным новостям и маркетингу агентства «Анадолу» Эрман Юксель выступил с оценками относительно трансформации медиатехнологий на основе искусственного интеллекта.

Юксель сообщил, что «Анадолу» создало новую технологическую компанию и запустило процесс интеграции искусственного интеллекта.

«Этот шаг направлен на повышение скорости и эффективности наших производственных процессов», - сказал он.

По словам Юкселя, инструменты на базе ИИ используются в таких направлениях, как производство контента, перевод, оптимизация рабочих процессов и многоязычное вещание.

Он выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе эта трансформация позволит медиакомпаниям сформировать более сильную и устойчивую бизнес-модель, а также обеспечит экономический вклад.