На северо-западе Сирии нейтрализован один из лидеров террористической организации ДЕАШ

Islam Doğru, Nariman Mehdiyev
24 Июня 2026•Обновить: 24 Июня 2026
Командование Центральных сил США (CENTCOM) сообщило, что 19 июня в результате авиаудара на северо-западе Сирии убит один из лидеров террористической организации ДЕАШ.
CENTCOM опубликовало сообщение об этом авиаударе в социальных сетях.
«19 июня силы CENTCOM нанесли авиаудар на северо-западе Сирии, в результате чего был убит высокопоставленный лидер ДЕАШ», - говорится в сообщении.
Согласно этой информации, убитым является Али Хусейн аль-Улайви. Данный удар является частью усилий по нейтрализации террористов и силы CENTCOM будут продолжать сотрудничество со своими региональными партнёрами.