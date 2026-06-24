Об этом говорится в сообщении командования Центральных сил США (CENTCOM)

На северо-западе Сирии нейтрализован один из лидеров террористической организации ДЕАШ Об этом говорится в сообщении командования Центральных сил США (CENTCOM)

Командование Центральных сил США (CENTCOM) сообщило, что 19 июня в результате авиаудара на северо-западе Сирии убит один из лидеров террористической организации ДЕАШ.

CENTCOM опубликовало сообщение об этом авиаударе в социальных сетях.

«19 июня силы CENTCOM нанесли авиаудар на северо-западе Сирии, в результате чего был убит высокопоставленный лидер ДЕАШ», - говорится в сообщении.

Согласно этой информации, убитым является Али Хусейн аль-Улайви. Данный удар является частью усилий по нейтрализации террористов и силы CENTCOM будут продолжать сотрудничество со своими региональными партнёрами.