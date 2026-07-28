Эпицентр толчков находился на расстоянии около 244 километров от города Синин

На северо-западе Китая произошло два землетрясения магнитудой 5,7 и 5,8 Эпицентр толчков находился на расстоянии около 244 километров от города Синин

В провинции Цинхай на северо-западе Китая произошли два землетрясения магнитудой 5,7 и 5,8.

Согласно заявлению Китайской сети сейсмических станций (CENC), два подземных толчка магнитудой 5,7 и 5,8 были зарегистрированы в малонаселенном высокогорном районе.

Эпицентр толчков находился на расстоянии около 244 километров от административного центра провинции Цинхай — города Синин.

Землетрясения произошли на глубине 10 километров. Первые толчки были зафиксированы в 11:16 по местному времени, вторые — в 11:34.

Информации о жертвах, пострадавших или разрушениях в результате землетрясений пока не поступало.