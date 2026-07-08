На северо-западе Китая в результате схода оползня погиб 21 человек

Ayşe İrem Çakır, Ulviyya Amoyeva
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
В результате схода оползня в провинции Ганьсу на северо-западе Китая погиб 21 человек.
Как сообщила китайская государственная международная медиасеть CGTN со ссылкой на заявление официальных лиц, оползень сошел накануне в поселке Наньхэ городского округа Луннань.
В результате под завалами оказались 33 человека. Из них 21 погиб, 7 получили легкие ранения, еще 5 удалось спасти.
Поисково-спасательные работы завершены.
Жителей поселка эвакуировали в безопасные районы.