На северо-востоке Японии в результате нападения медведя ранены 4 человека После нападений занятия в начальных и средних школах были приостановлены

Четыре человека пострадали в результате нападения медведя в городе Фукусима на северо-востоке Японии.

Как сообщило Kyodo News, первое нападение медведя произошло на местном сталелитейном заводе в Фукусиме в 06:30 по местному времени.

Ранив двух рабочих на заводе, медведь затем проник в соседний жилой район, где напал на женщину в возрасте около 80 лет и мужчину в возрасте около 60 лет.

По данным полиции, медведь все еще находится в этом районе. Рассматривается возможность введения чрезвычайного положения, которое позволит отстрелить животное.

С вечера понедельника из района продолжают поступать сообщения от горожан, заметивших медведя.

После нападений занятия в начальных и средних школах района были приостановлены.

За последний год (до марта) в Японии количество пострадавших или погибших в результате нападений медведей достигло рекордного уровня — 238 человек.

По оценкам, в регионе Тохоку обитает более 19 тыс. черных медведей, а на Хоккайдо — около 11,6 тыс. бурых медведей.