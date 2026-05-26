На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,9.

Как сообщил Геологический центр США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 31 километре к востоку от города Калама.

Очаг землетрясения залегал на глубине 101 километр.

По данным властей, в результате землетрясения жертв и разрушений не зафиксировано.

Представитель Национальной службы по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Фелипе Пласа сообщил в социальной сети X, что угрозы цунами у побережья Чили нет.

Он также отметил, что по предварительным данным, землетрясение не привело к человеческим жертвам и материальному ущербу.