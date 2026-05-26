Sinan Doğan, Elmira Ekberova
26 Май 2026•Обновить: 26 Май 2026
На севере Чили произошло землетрясение магнитудой 6,9.
Как сообщил Геологический центр США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в 31 километре к востоку от города Калама.
Очаг землетрясения залегал на глубине 101 километр.
По данным властей, в результате землетрясения жертв и разрушений не зафиксировано.
Представитель Национальной службы по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Фелипе Пласа сообщил в социальной сети X, что угрозы цунами у побережья Чили нет.
Он также отметил, что по предварительным данным, землетрясение не привело к человеческим жертвам и материальному ущербу.