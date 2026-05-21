На севере Марокко обрушилась пятиэтажка, погибли 11 человек Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются

В результате обрушения пятиэтажного здания в городе Фес на севере Марокко погибли 11 человек, еще 6 ранены.

По данным местных СМИ, пятиэтажный дом, расположенный в районе Дженнан-Деруни квартала Айн-Накаби, внезапно обрушился утром.

Состояние раненых, доставленных для лечения в окрестные больницы, врачи оценивают как стабильное.

Внезапное обрушение дома вызвало сильную панику среди жителей соседних зданий.

Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

Марокканские власти начали расследование для установления причины обрушения.