На севере Марокко обрушилась пятиэтажка, погибли 11 человек

Khalid Mejdoub, Halime Afra Aksoy, Ulviyya Amoyeva
21 Май 2026•Обновить: 21 Май 2026
В результате обрушения пятиэтажного здания в городе Фес на севере Марокко погибли 11 человек, еще 6 ранены.
По данным местных СМИ, пятиэтажный дом, расположенный в районе Дженнан-Деруни квартала Айн-Накаби, внезапно обрушился утром.
Состояние раненых, доставленных для лечения в окрестные больницы, врачи оценивают как стабильное.
Внезапное обрушение дома вызвало сильную панику среди жителей соседних зданий.
Поисково-спасательные работы на месте происшествия продолжаются.
Марокканские власти начали расследование для установления причины обрушения.