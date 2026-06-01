На севере Ирака погиб британский солдат

Burak Bir, Nariman Mehdiyev
01 Июнь 2026•Обновить: 01 Июнь 2026
Министерство обороны Великобритании подтвердило в понедельник, 31 мая, что на севере Ирака в результате несчастного случая во время учений погиб военнослужащий британской армии.
«С глубоким сожалением мы подтверждаем, что 31 мая на севере Ирака произошел несчастный случай во время учений», в результате которого погиб военнослужащий британской армии, говорится в заявлении министерства.
В заявлении говорится, что семья солдата была проинформирована о случившемся.
«В этот печальный час наши мысли и соболезнования с семьей и друзьями», - заключается в заявлении минобороны.