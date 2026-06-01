С глубоким сожалением мы подтверждаем, что 31 мая на севере Ирака произошел несчастный случай во время учений - говорится в заявлении минобороны

На севере Ирака погиб британский солдат С глубоким сожалением мы подтверждаем, что 31 мая на севере Ирака произошел несчастный случай во время учений - говорится в заявлении минобороны

Министерство обороны Великобритании подтвердило в понедельник, 31 мая, что на севере Ирака в результате несчастного случая во время учений погиб военнослужащий британской армии.

«С глубоким сожалением мы подтверждаем, что 31 мая на севере Ирака произошел несчастный случай во время учений», в результате которого погиб военнослужащий британской армии, говорится в заявлении министерства.

В заявлении говорится, что семья солдата была проинформирована о случившемся.

«В этот печальный час наши мысли и соболезнования с семьей и друзьями», - заключается в заявлении минобороны.