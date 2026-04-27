Об этом говорится в заявлении армии Израиля

На севере Израиля сработали сирены из-за дрона, запущенного из Ливана Об этом говорится в заявлении армии Израиля

На севере Израиля сработали сирены воздушной тревоги из-за беспилотника, запущенного ливанским движением «Хезболла». Об этом говорится в сообщении пресс-службы армии Израиля.

Согласно заявлению, сирены были активированы в 07:40.

По данным израильских военных, беспилотник был перехвачен силами ПВО. Отмечается, что сирены прозвучали из-за падения обломков дрона. В результате инцидента пострадавших нет.

Также в заявлении говорится, что в 08:05 сирены прозвучали повторно, однако впоследствии было заявлено, что тревога оказалась ложной.

Атаки Израиля на Ливан и режим прекращения огня

2 марта армия Израиля начала массированные авиаудары по Ливану, после чего оккупировала ряд населенных пунктов на юге страны.

Правительство Ливана в этот период сообщало, что число перемещенных лиц в стране превысило 1 млн 162 тыс. человек.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что 10-дневное временное перемирие между Ливаном и Израилем, вступившее в силу 17 апреля, было продлено еще на три недели.

Несмотря на режим прекращения огня, армия Израиля продолжает наносить удары по югу Ливана, а «Хезболла» периодически проводит ответные атаки.