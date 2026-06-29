По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 27 километрах к северу от города Карабальда

На севере Венесуэлы произошло новое землетрясение магнитудой 4,6 По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 27 километрах к северу от города Карабальда

После двух сильных землетрясений, произошедших на прошлой неделе в Венесуэле, у северного побережья страны было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 4,6.

По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение произошло в 27 километрах к северу от города Карабальда.

Магнитуда подземного толчка, произошедшего в Карибском море на глубине 10 километров, составила 4,6.

Председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что на данный момент о каких-либо повреждениях в результате землетрясения не поступало.

После землетрясений, произошедших на прошлой неделе, продолжаются поисково-спасательные работы.

Число погибших возросло до 1450

Геологическая служба США (USGS) сообщила, что 24 июня в Венесуэле произошли два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 с интервалом в 39 секунд.

USGS сообщило, что землетрясение магнитудой 7,5 было зафиксировано в 23 километрах к юго-востоку от города Юмаре, расположенного в штате Яракуй, а землетрясение магнитудой 7,2 — в 24 километрах к северо-востоку от города Сан-Фелипе, также входящего в состав этого штата.

Глубина землетрясения в Юмаре составила 10 километров, а в Сан-Фелипе — 21,9 километра.

Число погибших в результате землетрясений достигло 1 450 человек, а число раненых превысило 3 150, и в стране, где продолжаются поисково-спасательные работы, существуют опасения, что число погибших и раненых может увеличиться.

В своём заявлении от 26 июня Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) оценила стоимость материального ущерба, непосредственно вызванного землетрясениями, в 6,7 миллиарда долларов.

По состоянию на 27 июня число людей, пропавших без вести и о которых сообщили их близкие, превысило 68 тысяч.